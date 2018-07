Notas dos exames nacionais de Português e Matemática no ensino secundário descem

Houve mais chumbos na primeira fase em relação a 2017.

A média desceu nos exames de Matemática A do 12º ano, tendo passado de 11,5 para 10,9 valores, de acordo com os resultados revelados esta quinta-feira pelo Ministério da Educação. O número de reprovações à disciplina subiu um ponto percentual em relação ao ano passado, com 14 por cento dos alunos a chumbar à disciplina.



Estes dados dizem respeito aos alunos internos, os quais frequentam a disciplina até ao final do ano letivo e são admitidos a exame. Já entre os alunos autopropostos a média foi de apenas 6,1, face aos 6,8 do ano transacto. O Ministério da Educação voltou a não revelar a média agregada de alunos internos e autopropostos, como era habitual no passado.

A Português, a prova mais concorrida, realizada por 55 013 alunos, houve uma ligeira descida de uma décima para 11 valores.

A Biologia e Geologia e a Física e Química A, disciplinas importantes para a entrada em cursos científicos e da área da saúde, as médias subiram. No primeiro caso passou de 10,3 para 10,9 e no segundo de 9,9 para 10,6, para os alunos internos.

Numa análise global, a média dos alunos internos subiu a 10 disciplinas e desceu noutras tantas, enquanto a Desenho se manteve inalterada. Houve ainda uma disciplina (Português Língua segunda) que se realizou pela primeira vez.