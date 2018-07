Alunos do secundário todos avaliados

Serviços mínimos na greve de professores permitiram avaliar um total de 159 650 estudantes.

Por Bernardo Esteves | 19:07

O Ministério da Educação (ME) garantiu ao Correio da Manhã que todos os alunos dos 11º e 12º anos foram avaliados pelas escolas.



"De acordo com as informações prestadas pelas escolas aos serviços do Ministério da Educação, todos os alunos do ensino secundário que fizeram exames têm a sua nota interna atribuída, contribuindo para que o acesso ao ensino superior possa acontecer com normalidade", afirmou o ME.

A atribuição das notas só internas só foi possível depois de o colégio arbitral ter decretado serviços mínimos na greve dos professores às avaliações.



Os serviços mínimos foram cumpridos a semana passada entre os dias 2 e 5.

Estavam inscritos para os exames nacionais 159 650 alunos.



Em relação aos restantes anos de escolaridade, a maioria dos alunos continua sem conhecer as notas internas, devido à greve dos professores, que exigem a recuperação do tempo de serviço congelado.