Ministério garante que todos os alunos foram avaliados pelas escolas

Serviços mínimos permitiram avaliar candidatos ao ensino superior.

Por Bernardo Esteves | 10:57

O Ministério da Educação (ME) garantiu esta segunda-feira que todos os alunos dos 11º e 12º anos foram avaliados pelas escolas, pelo que as candidaturas ao ensino superior podem decorrer sem problemas.



"De acordo com as informações prestadas pelas escolas aos serviços do Ministério da Educação, todos os alunos do ensino secundário que fizeram exames têm a sua nota interna atribuída, contribuindo para que o acesso ao ensino superior possa acontecer com normalidade", afirmou o ME.



A atribuição das notas internas só foi possível depois de o colégio arbitral ter decretado serviços mínimos na greve dos professores às avaliações.



Os serviços mínimos foram cumpridos a semana passada, entre os dias 2 e 5. Estavam inscritos para os exames nacionais 159 650 alunos.



O colégio arbitral decretou também serviços mínimos nas reuniões de avaliação do 9º ano, mas o ME não esclareceu se estes alunos foram avaliados. Filinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, acredita que "também os do 9º ano foram todos avaliados".



O diretor avisa que os estudantes dos restantes anos continuam por avaliar. "A greve está muito forte", diz, frisando que os olhos estão postos na reunião de quarta-feira entre ME e sindicatos, que exigem a recuperação do tempo congelado.