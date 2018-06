Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descida de temperatura e chuva ameaçam férias

Condições atmosféricas agravam-se de forma gradual a partir desta segunda-feira.

Por João Saramago | 06:00

A massa de ar quente que percorre o continente, desde há dois dias no sentido Sul/Norte, tem este domingo a sua máxima expressão no distrito de Bragança, com a previsão de 40 graus na cidade de Mirandela.



A partir desta segunda-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá em todo o Continente uma descida da temperatura. Neste início de verão, nas regiões a Norte do Cabo Raso (Cascais), há mesmo a possibilidade de ocorrência de precipitação fraca, acompanhada de neblina ou de nevoeiro matinal.



Já durante a tarde, está previsto um aumento de nebulosidade nas regiões do Interior Norte e Centro, onde há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada. Em período de férias, a chuva surge assim como uma ameaça para quem vê na praia a melhor opção para descansar.



Com exceção do Algarve, no decorrer da próxima semana, o verão ficará ainda mais cinzento pela presença de nuvens altas. Na próxima sexta-feira, há forte probabilidade de ocorrerem aguaceiros fracos no Litoral Norte, tendência que se estende no sábado a todo o Litoral a Norte de Lisboa.



A instabilidade atmosférica é para continuar. E de acordo com a previsão mensal do IPMA, há uma tendência para a ocorrência de chuva com valores acima do que é habitual para esta época do ano, até ao dia 8 de julho. A previsão de precipitação é acompanhada por valores de temperatura inferiores aos comuns neste período.



No verão, a exposição ao sol levanta sempre perigos para a pele. Os raios ultravioleta representam, este domingo, um risco extremo em todo o Alentejo e também no Ribatejo, bem como no distrito da Guarda, sendo por isso recomendado descansar em casa. Diferente é a situação nos distritos do Porto e de Aveiro, onde o risco é moderado, devendo, contudo, na exposição ao sol contar com óculos escuros e usar protetor solar.



Pinhão foi local mais quente com 36,3ºC

Pinhão, no concelho de Alijó, foi este sábado o local mais quente do País, com 36,3º C. Em Mirandela foram registados 36,2º C. O continente registou esta semana valores extremos de temperatura: Coruche chegou aos 40,9º C.



O calor excessivo provocou na terça-feira um pico de mortalidade com 342 óbitos. Recorde-se que em 2017 o calor, associado aos incêndios de Pedrógão Grande, ditou no dia 18 de junho a morte de 379 pessoas.



Turistas destacam água quente e melhoria dos serviços no Algarve

"A água está uma maravilha, muito quente. Não estamos habituados a isso no Norte. Lá ficamos com os calcanhares gelados", disse este sábado Norberto Carvalho, de 67 anos, que viajou com a mulher, Sandra Carvalho, de 46 anos, do Porto ao Algarve para usufruir de quinze dias de férias neste arranque de verão.



Há mais de trinta anos que escolhe a zona de Albufeira como destino de descanso em família e, também por estar atento à evolução da região, elogia "as espetaculares alterações feitas na praia da Oura, de Santa Eulália, em Albufeira, assim como na zona mais antiga da cidade. Foi tudo arranjado e acho que já é o momento de oferecerem isso ao turista português".



A mesma opinião tem Amélia Rocha, de 58 anos, que viajou de Aveiro para aproveitar duas semanas de férias em Albufeira e Vilamoura, considerando que há "uma melhoria dos serviços e infraestruturas dedicadas ao turista português."



Depoimentos

"Venho ao Algarve desde os dois anos", Paula Simões, 52 anos, Aveiro

"Venho ao Algarve desde os dois anos. Andamos a passear, a explorar as praias de Albufeira e de Vilamoura. Na segunda semana de férias vamos fazer apenas praia. Também saímos à noite e a gastronomia é ótima".



"Vantagem do clima e da temperatura", Sandra Carvalho, 46 anos, Porto

"Em Santa Eulália a praia é tranquila e tem a vantagem do clima e da temperatura da água, mais quente do que no Norte. É visível a melhoria nos serviços para os portugueses e não apenas para os estrangeiros".