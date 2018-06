Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tempo instável até ao fim do mês

Primeiro dia da estação mais quente marcado por chuva.

Por Edgar Nascimento e Patrícia Moura Pinto | 01:30

Overão começou com calor, chuva e trovoadas. E pelo menos até ao fim do mês, o estado do tempo vai manter-se instável, com céu nublado, aguaceiros e temperaturas altas, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



Ontem foi dia de fazer contas no norte do distrito de Viseu, após o temporal de quarta-feira. Várias toneladas de culturas ficaram destruídas. Os agricultores falam em "calamidade". "Tenho quatro hectares de cerejeiras e umas toneladas de morangos: fiquei sem nada. Nem os feijões ou as batatas escaparam", lamenta Manuel Pinto, produtor de São Martinho de Mouros, Resende.



"Nestes meses é comum haver trovoadas, mas como a de quarta-feira nunca vi na minha vida, parecia o demónio", afirma Francisco Pinto, de Sande, Lamego.