Desde 2007 já nasceram 29 bebés a caminho do hospital na Figueira da Foz

Rodrigo é o primeiro bebé do ano a nascer no interior de uma ambulância. O parto aconteceu na madrugada desta quinta-feira, no tabuleiro da Ponte Edgar Cardoso, junto à saída para a A14, na Figueira da Foz. Desde o fecho da maternidade da cidade, em 2007, já nasceram 29 bebés nas ambulâncias dos bombeiros locais.O pedido de socorro chegou aos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz à 01h23. Doze minutos depois a equipa de socorristas da corporação estava a passar dados ao INEM e a pedir apoio diferenciado.A grávida "estava sem rutura da membrana e com contrações de minuto a minuto", explica Isabel Silva, bombeira há 15 anos e que vai no quarto parto realizado nas viaturas dos bombeiros. Para Mike Santos, há cinco anos na corporação, este foi o primeiro parto: "é uma sensação inexplicável", diz, acrescentando a emoção que é "iniciar o socorro a uma pessoa e acabar a assistir duas".A parturiente de 38 anos foi mãe pela terceira vez. "Estava com dores e colaborou. Já o pai estava ansioso pela iminência do filho nascer na ambulância", diz a socorrista."Mas depois, foi tudo muito rápido e acabou por descontrair." Por indicação da médica do INEM, ainda se tentou ir para o Hospital da Figueira da Foz, mas já não houve tempo: o bebé e a mãe foram levados para a Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra.