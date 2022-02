Apenas metade das mulheres desempregadas tiveram prestação de desemprego em 2021. As que receberam, auferiram em média menos 12% do que os homens. Em causa está a desigualdade salarial e a precariedade dos vínculos laborais. Os dados são da CGTP, que cruzou a informação da Segurança Social com os números do desemprego real. Concluiu que nos três primeiros trimestres de 2021, “perto de metade das trabalhadoras desempregadas não tinha acesso a qualquer prestação de desemprego”. As que receberam, auferiram uma média de 534 euros, face a 554 euros pagos aos homens. As desigualdades verificam-se também nos subsídios por doença.