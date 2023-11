Detidos seis ativistas que queriam pernoitar numa faculdade de Lisboa em protesto pelo clima

Seis estudantes, pertencentes ao grupo ativista Greve Climática, que tencionavam pernoitar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, como forma de protesto pelo clima, foram detidos pela PSP na madrugada desta terça-feira. A informação foi avançada pelo coletivo num comunicado enviado às redações.Segundo a mesma fonte, depois de saírem do estabelecimento de ensino e já nos carros da polícia, um peão acabou por ser atropelado.Os jovens detidos pela polícia foram libertados esta manhã.Os ativistas criticaram as ações da polícia por "silenciarem" a voz dos mais jovens e prometem um novo protesto, marcado para as 15h30 desta terça-feira, na FCSH.O grupo Greve Climática arrancou esta segunda-feira uma onda de protestos pelo fim aos combustíveis fósseis em 2023 e a eletricidade 100% renovável e acessível até 2025 em várias escolas e faculdades.