Dezenas de jovens em festa ilegal no Porto sem cumprirem regras da Covid-19. Veja as imagens

As imagens foram gravadas esta sexta-feira á noite e mostram uma realidade que se cada vez mais se repete: dezenas de jovens juntos sem cumprirem as medidas se segurança e prevenção da Covid-19.

Nos vídeos a que o CM teve acesso, é possível ver uma festa ilegal, que ocorreu na Baixa do Porto e onde se vê muitos jovens a ignorarem as regras de distanciamento e uso de máscara decretadas pela DGS.

Numa altura em que o número de infectados pela covid-19 continua a aumentar e as autoridades de saúde lançam o alerta para uma nova vaga estes jovens mostram total despreocupação em seguir as medidas.

Estas não são as primeiras imagens de festas ilegais, organizadas para jovens, desde que começou a pandemia. Em todo o país as autoridades já terminaram com algumas destas festas por excederem o número limite de pessoas no espaço.

Com o aproximar da segunda vaga, e por recomendação da DGS, o governo mantém os bares e discotecas encerrados, como medida de segurança. Mas continuam a aparecer muitas imagens de festas ilegais e sem regras de segurança.