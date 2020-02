Direção-Geral de Saúde alertada para navio chinês em Setúbal

A capitania do porto de Setúbal informou esta segunda-feira a Direção-Geral de Saúde da chegada aos estaleiros da Lisnave, naquela cidade, de uma embarcação proveniente da China.O Essayra, um graneleiro com pavilhão liberiano, saiu de Jiangyin, perto de Shangai, na China, no dia 23 de janeiro e chegou a Setúbal, depois de ter cruzado o canal do Suez, às 8h48 desta segunda-feira.O navio cumpriu uma viagem, sem parar, de 30 dias tendo sido ultrapassado, por isso, o período indicativa de incubação do coronavírus e nenhum dos 24 tripulantes apresentava quaisquer sintomas da doença. Ainda assim, foram realizados todos os procedimentos sanitários e nenhum dos ocupantes da embarcação está retido.