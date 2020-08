DGS defende lugares sentados na Festa do Avante! mas PCP quer público em pé

A Direção-Geral da Saúde quer definir lugares sentados para os concertos da Festa do Avante, mas a medida não é bem aceite pelo PCP, que quer o público de pé, assegurando o distanciamento físico necessário devido a pandemia do coronavírus.A notícia é avançada esta sexta-feira pela SIC Notícias.Segundo o canal de televisão, este será o maior entrave às conversações entre DGS e Partido Comunista, que aguarda luz verde para a realização do evento após ter enviado todos os documentos solicitados pelo organismo de saúde pública.