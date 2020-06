Os Centros de de Atividades de Tempo Livres (CATL) reabrem portas esta segunda-feira e a DGS emitiu, este domingo um documento de orientação para estes estabelecimentos, onde são comunicadas as regras a seguir.

Medidas de Prevenção e Controlo do coronavírus em CATL

Em comunicado, a DGS explica que "todos os estabelecimentos que dinamizam atividades de tempos livres têm de estar devidamente preparados para a abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissão desta doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência, que devem incluir, por exemplo, a definição de uma área de isolamento".

Nas medidas de preparação prévia está estabelecido que se assegure instalações sanitárias com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos, equipamentos de proteção, tais como máscaras, para todo o pessoal ou dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à entrada e à saída do estabelecimento e salas e espaços de atividades (um por sala).

A DGS estabelece que as crianças e jovens devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao longo de todo o período em que permanecem no CATL, sendo que a cada grupo deve ser atribuída uma zona específica do CATL, a ser usada sempre pelo mesmo grupo de crianças.

As bibliotecas e salas de informática, que podem ser partilhadas por várias crianças, devem por isso ter lotação máxima reduzida e devem ser higienizadas e desinfetadas após cada utilização.

Explica a DGS que devem também ser organizados horários e circuitos de forma a evitar o cruzamento entre pessoas, acautelar a higienização das mãos à entrada e à saída dos estabelecimentos e "mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre pessoas".

Os CATL devem assegurar que as crianças e jovens "não partilham objetos ou que os mesmos são devidamente desinfetados entre utilizações" e que as medidas de distanciamento e higiene devem manter-se no período das refeições (lugares marcados com distanciamento entre 1,5 e 2 metros, higiene das mãos e superfícies).

Nas atividades exteriores ao CATL, passeios e excursões, por exemplo, a DGS estabelece que as regras de "distanciamento físico" higiene regular das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara devem manter-se.

Todos os profissionais e crianças com idade superior a 10 anos devem usar máscara dentro do estabelecimento, diz a DGS no documento.

Quanto ao transporte, diz o documento com as regras definidas pela DGS que, "sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos encarregados de educação ou pessoa por eles designada".

De recordar que esta segunda-feira está prevista apenas a abertura dos estabelecimentos de ATL que não estão integrados em estabelecimentos escolares. Os que estão, só têm data de reabertura prevista para dia 26 de junho.