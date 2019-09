Disparam as queixas relativas a manuais degradados e falta de vagas nas escolas públicas

O mau estado dos manuais reutilizados e a falta de vagas nas escolas públicas estão no topo das queixas apresentadas pelos consumidores no Portal da Queixa.Segundo dados divulgados esta segunda-feira, desde o início do ano e até agosto houve um aumento do número de queixas dirigidas ao Ministério da Educação (ME), sendo que, a plataforma MEGA (Manuais Escolares Gratuitos) registou um aumento de mais de 1000% das reclamações face a 2018: já foram contabilizadas 87 reclamações, mais 80 do que no ano passado.No total, o ME tem 293 reclamações.