Doente morre dentro de ambulância enquanto espera para ser atendido no Hospital de Torres Vedras

Um doente morreu dentro de uma ambulância à porta do hospital de Torres Vedras enquanto esperava ser atendido.Segundo apurou o, o paciente não chegou a dar entrada na unidade hospitalar.O aumento de casos de Covid-19 tem provocao um aumento no fluxo de doentes nos hospitais.As imagens de filas de ambulâncias à porta das unidades hospitalares foram registadas um pouco por todo o País. O cenário repete-se, por exemplo, no hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde os doentes esperam várias horas para serem atendidos.