Dois militares do navio NRP Setúbal testaram positivo à Covid-19

Dois militares da tripulação do navio NRP Setúbal, que assegura missões de busca e salvamento, testaram positivo à covid-19, tendo sido retirados do navio, enquanto os restantes 61 tripulantes permanecem na embarcação, anunciou esta terça-feira a Marinha.

"Dois militares da guarnição do NRP Setúbal testaram positivo à covid-19, no início desta semana. Os dois militares cumprem agora o período de quarentena, fora do navio", lê-se num comunicado da Marinha.

A Marinha Portuguesa frisa que, "após se verificar sintomas de tosse por parte de um dos militares", toda a tripulação do NRP Setúbal "foi submetida a testes", sendo que, além dos dois casos positivos, os restantes 61 membros da tripulação testaram negativo.