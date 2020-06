Dois novos sismos sentidos na ilha açoriana de São Miguel

Dois novos sismos foram sentidos na manhã desta segunda-feira na ilha de São Miguel, nos Açores, ambos com magnitude superior a 2,0 na escala de Richter.

Segundo um comunicado do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), um dos eventos foi registado às 09h31 locais (10h31 em Lisboa) e teve magnitude 2,5 na escala de Richter e epicentro a cerca de três quilómetros a sul/sudoeste da Povoação.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na Povoação, na em Ribeira Quente e Nossa Senhora dos Remédios, no concelho da Povoação.

O evento foi ainda sentido com intensidade III nas Furnas, no mesmo município.

Posteriormente, às 09h54 locais (10h54 em Lisboa) foi registado um novo sismo com magnitude 2,4 (Richter) e epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul-suldoeste da Povoação.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli Modificada) na Povoação e em Nossa Senhora dos Remédios.

De acordo com o CIVISA, o evento foi ainda sentido com as intensidades III na Ribeira Quente e no Faial da Terra e intensidade II/III nas Furnas.

Já ao início da manhã desta segunda-feira havia sido sentido em São Miguel um primeiro sismo com magnitude 4,8 na escala de Richter com epicentro a cerca de 19 quilómetros a este/nordeste das Formigas, um evento registado às 07h07 locais (08h07 em Lisboa).

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), Rui Marques, explicou que estes dois novos sismos sentidos em São Miguel "não têm nada a ver com o primeiro em termos de localização", porque "estão em locais muito distintos".

"No entanto, a sua proximidade temporal e o seu alinhamento noroeste-sudeste, coincidente com um dos principais alinhamentos tectónicos de são Miguel, poderão indiciar que estes sismos estão relacionados", acrescentou, em declarações à Lusa.

O responsável frisou que se trata de "duas zonas sismogénicas tectonicamente ativas e que frequentemente apresentam atividade".

O primeiro sismo foi sentido "em quase toda a ilha" de São Miguel e os dois últimos "circunscritos ao concelho da Povoação", referiu ainda o presidente do CIVISA.

Contactada pela Lusa, a Proteção Civil dos Açores disse não haver registo de quaisquer ocorrências relacionadas com os sismos.