Dois pacientes com coronavírus internados no Porto. Tudo o que se sabe sobre os primeiros casos em Portugal

Portugal registou esta segunda-feira os dois primeiros casos de coronavírus no país. Um dos casos já foi confirmado e validado e o outro está ainda a aguardar contra-análise após os primeiros testes terem dado positivo.

O caso confirmado diz respeito a um homem português, de 60 anos, que está internado no Hospital de Santo António, no Porto. O paciente e médico de profissão esteve de férias no Norte de Itália e começou a ter sintomas no passado dia 29 de fevereiro.

O segundo caso que ainda está à espera de validação – contra-prova – trata-se de um doente também do sexo masculino e português. O homem, de 33 anos, está estável e encontra-se internado no Hospital de São João, também no porto.



O paciente esteve em Valência, Espanha, e começou a ter sintomas no dia 26 de fevereiro.