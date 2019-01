Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Domingo marcado por céu pouco nublado e aguaceiros



07:31

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para este domingo, céu pouco nublado e possibilidade de aguaceiros fracos. O vento será moderado a forte.



Há a "possibilidade de aguaceiros fracos, em especial no litoral oeste e na região norte, sendo de neve acima de 1000 metros", pode ler-se no site do IPMA.



Na Grande Lisboa espera-se "céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade com possibilidade de aguaceiros fracos até meio da tarde."



Para o Grande Porto, o IPMA faz previsão semelhante, com vento moderado (20 a 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte.



As temperaturas máximas previstas são de 13 graus para o Porto, 14 para Lisboa e 17 graus para Faro.