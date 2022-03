As tripulantes de ambulância dos Bombeiros de Camarate, Loures, Ana Rocha e Ana Gonçalves, assistiram esta segunda-feira ao primeiro parto das suas carreiras.Foram chamadas pelas 08h40, para auxiliar uma mãe. À chegada, o bebé já tinha nascido, e as bombeiras ajudaram no transporte da mulher e do pequeno Benjamim para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Mãe filho estão bem.