Em que lugar está a escola do seu filho? CM revela o ranking das melhores e piores escolas

Conheça os rankings do Básico e Secundário, incluindo escolas públicas e privadas.

15.02.19

O Correio da Manhã revela no primeiro minuto deste sábado as médias das notas de 1885 escolas de norte a sul do País, das regiões autónomas da Madeira e dos Açores e das escolas portuguesas no estrangeiro.



Os rankings 2018 do Secundário e do Básico (9º ano) revelam as classificações dos exames nacionais de todos os alunos internos, a todas as disciplinas, na 1ª e 2ª fases de exame, no ano letivo 2017/2018.



No caso do Secundário, contam as 622 escolas com 30 ou mais provas realizadas. São também divulgados os resultados das oito escolas com menos de 30 provas. No Secundário, a ordenação é nacional, enquanto no ranking do Básico (1255 escolas) as listas são feitas distrito a distrito.



A consultar no site do CM, pelas 00h01 deste sábado, 16 de fevereiro.