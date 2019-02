Exigência e mérito dão origem a médias altas na Escola do Restelo

Estabelecimento de ensino é o mais bem classificado na região de Lisboa, com média de 122,54 pontos.

Por Bernardo Esteves | 10:12

A Escola do Restelo voltou a ter a média mais alta, de entre as escolas públicas, da região de Lisboa no Ensino Secundário, com média de 122,54 pontos em 1032 exames realizados em 2018. O ranking das escolas doé publicado com a edição deste sábado."O principal fator é o mérito dos alunos, cujo contexto socioeconómico também pesa, e a seguir a competência e dedicação dos professores", afirma o diretor do Agrupamento de Escolas do Restelo, Júlio Santos. Os alunos apontam sobretudo a exigência dos professores como o motivo do sucesso."Os professores são exigentes e os testes mais complicados do que noutras escolas", afirma a aluna Matilde Stichini. Já Francisco Simões nota que os professores "não dão só a matéria mas também nos passam o amor pelo saber".Mónica Guimarães, aluna, explica que os professores "são muito exigentes" e que "apesar de isso poder descer a média interna, depois no exame as notas sobem imenso".A escola tem sido notícia pela degradação das instalações, mas já se iniciou a requalificação."A primeira fase está concluída e foram substituídas as coberturas e recuperado um pavilhão. Este ano e em 2020 vamos continuar a remodelação", revela o diretor.Uma das maiores carências da escola é a inexistência de um pavilhão desportivo. "Depois da remodelação ficará só a faltar ter um pavilhão desportivo, mas estamos a trabalhar com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Câmara de Lisboa para construir um que sirva a escola e a comunidade", revela Júlio Santos.