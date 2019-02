Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há seis anos que ninguém chumba na Escola Artística da Gulbenkian

Conservatório de Música em Braga repete o título de melhor escola do Norte.

Por Fátima Vilaça | 10:12

A Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga, voltou a ser a melhor escola pública do Norte, em 2018. Com 98 provas realizadas, nas disciplinas de Português e Matemática, a média obtida foi de 4,03 valores numa escala de 0 a 5. A diretora da escola, Ana Maria Caldeira, diz que a ‘receita’ é "exigência e organização" incutidas aos alunos. Mas não esconde que os estudantes beneficiam do facto de frequentarem "uma escola pequena".



Os bons resultados não são exclusivos dos exames do 9º ano. Nesta escola de Braga, onde por ano entram apenas 48 alunos, selecionados a partir de testes de aptidão musical, não houve qualquer retenção nos últimos anos. "É muito raro um aluno ficar retido. A última retenção no 9º ano foi há mais de 6 anos", reforçou Ana Maria Caldeira.



"Desde muito pequeninos, os alunos são socializados num grau de exigência e organização muito grande. A escola incute neles estes princípios porque só assim conseguem sobreviver a um currículo tão pesado", explicou a diretora, reconhecendo que o facto de a escola ter apenas 600 alunos funciona como um elemento favorável.



O trabalho e dedicação ao estudo - não só de música - é reconhecido pelos próprios alunos. "É preciso ter uma organização muito grande para conciliar a variante da música com as outras disciplinas", confessou Neuza Marques, aluna do 10º ano e apaixonada por violino.



"É como os atletas de alta competição, têm de ser talentosos, mas ao mesmo tempo, suam a camisola", concluiu a responsável de uma das melhores escolas do País.