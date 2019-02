Estabilidade e trabalho são segredo de escola de Machico para ser a melhor pública do Básico

Escola do Porto da Cruz é a melhor pública. Professores têm ficado ano após anos e são muito dedicados aos alunos.

Por João Fernandes | 01:30

Uma escola com cerca de 200 alunos e 60 professores conseguiu ter a melhor média nacional de entre as escolas públicas nos exames do Básico de Português e Matemática: 4,09 pontos. Qual o segredo? "Trabalho. Uma equipa de docentes que é fantástica e que tem permanecido na escola ao longo destes anos", revela o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica 1,2,3 do Porto da Cruz (Machico), Manuel Luís Andrade.

Uma das caras deste feito conseguido na Madeira é João Freitas, de 15 anos. "Não sou um pequeno génio mas sim um rapaz normal. Tenho alguma facilidade em tirar boas notas mas não sou um génio", diz, algo timidamente. Feliz está a mãe, Nélia Gouveia, que até é funcionária no estabelecimento de ensino: "É um orgulho muito grande. Muito raramente lhe pergunto se já estudou. Sempre foi um aluno aplicado e consciente do que tem para estudar."

Sendo um exemplo na escola, João Freitas considera que "os exames foram fáceis", em parte porque "os professores de Português e Matemática ajudaram bastante". "Tivemos aulas de preparação, o que ajudou muito". E revela que, quando era mais novo, precisava de estudar bastante tempo. "Agora, estudo uma dúzia de minutos, 2 ou 3 dias antes dos testes, no máximo". Quanto ao futuro escolar: "Ainda não decidi o que vou seguir no futuro. Estou no Curso de Ciências e Tecnologias mas ainda não sei o que vou fazer."

"Queremos que sejam felizes e que se possam integrar de forma social, com boas aprendizagens", resume o diretor, Manuel Luís Andrade.



DEPOIMENTOS



Manuel Luís Andrade diretor da EB 1,2,3 Porto da Cruz

"Resultados indiciam que saem mais bem preparados"

"Estes resultados só são interessantes não porque somos a melhor escola, mas sim porque indiciam que os alunos saem daqui mais bem preparados para o futuro, pois têm um mundo muito competitivo lá fora."



Nélia Gouveia, mãe de aluno

"Acho que o meu filho é capaz de seguir para saúde"

"O meu filho deve seguir o que quiser. Mas sempre o alerto para certas situações que podem levar ao desemprego. Acho que é capaz de seguir para saúde. Vou estar aqui para o apoiar na opção que tomar."