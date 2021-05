Emigrantes lusodescendentes já podem candidatar-se ao ensino superior em Portugal

Pessoas com descendência ou nacionalidade portuguesa residentes no estrangeiro já poderão candidatar-se ao ensino superior em Portugal, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta terça-feira.



"A partir do próximo ano letivo de 2021/2022 cidadãos com, pelo menos, um ascendente de nacionalidade portuguesa originária até ao 2º grau na linha reta, que não tenha perdido essa nacionalidade, podem concorrer ao Concurso Nacional de Acesso através deste contingente", lê-se no documento.



As instituições privadas vão seguir a mesma medida, criada pelo Governo no âmbito do Programa "Estudar e Investigar em Portugal", com a colaboração da Direção-Geral do Ensino Superior, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, da Agência Nacional Erasmus+ e das instituições Portuguesas de Ensino Superior.

