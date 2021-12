Empresa portuguesa oferece prémio de 500 euros a cada funcionário no Natal

A empresa têxtil de Guimarães, Lameirinho, vai distribuir um bónus no vencimento de 500 euros a cada trabalhador no mês de dezembro como prémio.A intenção da empresa, citada pelo jornal Mais Guimarães, é "contribuir para melhorar o natal dos seus trabalhadores, pela partilha de parte dos resultados de 2021 e vincar, simultaneamente o seu reconhecimento pelo empenho, disponibilidade e profissionalismo demonstrado, o que permitiu à empresa cumprir com as responsabilidades assumidas perante os seus clientes".A empresa foi fundada em 1948, por Joaquim Martins Coelho Lima, e é uma das unidades industriais mais antigas do País.