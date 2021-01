Encerramento das escolas vai ser decidido após reunião com o Infarmed, diz Marta Temido

Marta Temido garantiu, esta segunda-feira numa visita ao Hospital das Forças Armadas, que o aumento do número de casos de Covid-19 está relacionada com a diminuição das medidas restritivas em dezembro mas também da normal evolução da doença.Sobre impasse de fechar ou não as escolas, Marta Temido diz que vai ser determinada após ouvir o Infarmed. "O encerramento das escolas trouxe consequências" para os alunos sendo que a ministra da Saúde diz que esta decisão tem que ser avaliada.O hospital das Forças Armadas administra testes à Covid-19 mas, segundo o Governo, este procedimento não coloca em causa a resposta do hospital nas atividades normais assim como apoiar o SNS. "Temos muitos espaços ainda por utilizar", no Hospital das Forças Armadas, diz o ministro Gomes Cravinho.