Escola na Amadora retira aviso que proibia minissaias, calções e chinelos

A Escola Básica 2/3, do Agrupamento de Escolas Cardoso Lopes, na Amadora, removeu o polémico um aviso onde estabelece um código de vestuário, indicando aos alunos o tipo de roupa que podem ou não usar, proibindo peças de roupa como minissaias, calções curtos, blusas decotadas ou ‘caicai’ ou chinelos.A cantora Sónia Tavares, vocalista dos The Gift, que denunciou a polémica, celebrou a decisão nas redes sociais. "Hey teens [adolescentes] e pre teens [pré-adolescentes], já me pagavam um cafezinho, Heim? Agora, juízo, percebam que, o que vos define é o que vos está no coração. Respeitem o vosso corpo, aceitem-no com orgulho, mas não se esqueçam que a vossa liberdade acaba quando invadem a do próximo", escreveu nas redes sociais a artista.

CM apurou que o documento em questão data de 2012 e não tinha sido removido, por lapso, quando no início deste ano letivo, a nova diretora deu ordem para retirar os avisos desatualizados. Foi o suficiente para desencadear a polémica, pois muitos alunos e pais depararam-se com a informação.

O aviso em questão não faz parte do regulamento interno da escola, que especifica direitos e deveres dos alunos. Segundo a alínea A do artigo 5, os alunos têm de “apresentar-se na escola com vestuário limpo, que evite expor partes do corpo, que possam atentar contra o pudor público”. Na alínea B do mesmo artigo estabelece-se que “as roupas trajadas devem adequar-se à estação do ano, cumprindo durante as estações frias a sua função de agasalho”. A alínea C dispõe que quem não cumpre estas regras, “será alvo de medida de impedimento de entrada no recinto escolar dos estabelecimentos” do agrupamento.



"Os vossos chinelos e as vossas minissaias incomodam muitos adultos, vamos usá-los com dignidade e fazê-los engolir as palavras sujas. Viva a liberdade. A luta continua", terminou Sónia Tavares na publicação.