Uma escola em Lisboa proibiu o uso de minissaias, calções curtos, blusas decotadas ou "cai-cai" e chinelos e a cantora Sónia Tavares partilhou nas redes sociais, esta quarta-feira, a sua indignação perante as regras. O aviso à porta da escola, com desenhos explicativos, indica aos alunos o tipo de roupa que podem ou não usar."Eu, em 1993, ia para a secundária vestida de Luís XV, de canudos no cabelo, sapato de fivela, folhos e calções e nunca a minha individualidade foi posta em questão por qualquer professor ou docente", disse numa publicação no Instagram. "Estou maluca, ou estamos verdadeiramente a andar para trás?", questionou a vocalista dos The Gift.