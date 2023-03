Escolas desafiadas a recolher resíduos e a produzir obras de arte alusivas às JMJ

A organização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJLisboa2023) está a mobilizar as escolas portuguesas para uma ação de recolha de resíduos, que podem originar obras de arte alusivas ao encontro mundial com o Papa previsto para agosto.

A iniciativa do Comité Organizador Local (COL) da JMJLisboa2023 passa pela recolha, por parte dos alunos das escolas aderentes, "de resíduos na sua área de intervenção, e pelo seu tratamento", propondo "a criação de obras de arte alusivas à JMJLisboa2023, com a coordenação e supervisão dos professores de unidades curriculares que se enquadrem com o projeto", segundo Sebastião Ribeiro, da organização, citado pelo portal Educris, da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé.

O projeto, intitulado "Limpar Portugal", visa dar a conhecer a Jornada como "um evento para todos", mobilizando os mais novos.

Sebastião Ribeiro sublinha que um dos pilares da Jornada "é a questão da sustentabilidade", pelo que é objetivo levar ao encontro mundial de jovens com o Papa "todas as comunidades educativas e envolver aqueles que, à partida, estão mais sensibilizados para a questão da ecologia e da casa comum".

Num documento divulgado sobre a iniciativa, o COL apela a que as escolas vão fazendo as suas atividades no âmbito deste projeto, divulgando os resultados, para "transmitir o exemplo e motivar outras escolas e colégios".

Para o Secretariado Nacional da Educação Cristã, através do Departamento da Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC), o "Limpar Portugal" está em concordância com a linha de pensamento da encíclica do Papa Francisco "Laudato Si".

Esta é "mais uma oportunidade para aproximar e envolver os alunos em dinâmicas de intervenção cívica positivas, através da disciplina de EMRC. Além de reforçar a promoção deste grande evento da Igreja para os jovens, esta iniciativa quer provocar nos alunos uma atitude de desinstalação, de ir ao encontro do outro, de serem atentos às necessidades do Mundo, através de uma atuação concreta - a recolha de resíduos - e a sua transformação numa realidade nova", apontam os responsáveis da disciplina, também citados pelo Educris.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto deste ano, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJLisboa2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano, após a celebração do Angelus. Este gesto marcou a abertura mundial das inscrições para o encontro mundial de jovens com o Papa.