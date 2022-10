Estação de Metro da Cidade Universitária encerrada a partir de segunda-feira até dia 7 de novembro

A estação do Metro de Lisboa Cidade Universitária vai estar encerrada entre a próxima segunda-feira, 31 de outubro, e 7 de novembro. O encerramento, previsto para os dias 29 a 5 de novembro, foi adiado devido à realização da 2.ª volta das eleições no Brasil no dia 30 de outubro que terá secções de voto localizadas na Cidade Universitária.

Assim, a estação Cidade Universitária da linha Amarela será encerrada de só a partir do dia 31 de outubro. A circulação nessa linha será efetuada entre Odivelas/Campo Grande e Entre Campos/Rato, em ambos os sentidos. "A estação reabrirá ao público às 06h30 de dia 08 de novembro, altura em que será retomada a circulação na totalidade da linha Amarela", informa o Metro em comunicado.

O encerramento "deve-se a trabalhos de intervenção na via férrea".