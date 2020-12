Estado vai indemnizar família de ucraniano morto no Aeroporto de Lisboa, avança Eduardo Cabrita

O conselho de ministros anunciou esta quinta-feira que, em nome do Estado, vai avançar com uma indemnização à família do cidadão ucraniano que morreu no Aeroporto de Lisboa, em março passado, e que se encontrava à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, que revelou que apanhou "um murro no estômago com esta morte".Eduardo Cabrita relembrou que foi o primeiro "a agir quando muitos estavam confinados, desatentos", referindo que o Ministério da Administração Interna atuou desde logo no final do mês de março/início de abril aquando da detenção de três suspeitos da morte de Ihor Homenyuk e do encerramento temporário do espaço equiparado a centro de instalação temporário."Congratulo-me que tantos não perceberam nada do que foi dito, do que disse em março e em abril", afirmou Cabrita perante a apresentação de todos os dados até à data que deram origem a várias diligências no caso da morte de Ihor.