Estrada nacional em Portalegre colapsou devido ao temporal

A Estrada Nacional 243 que liga Monforte a Fronteira, no distrito de Portalegre, colapsou totalmente durante a manhã desta quarta-feira devido à chuva intensa.Segundo contou aoo militar da GNR Hugo Marujo, do posto de Monforte, o trânsito foi cortado por volta das 10h00 de quarta-feira porque a estrava ficou alagada com a subida do nível das águas. Mais tarde, "metade da estrada colapsou e passado pouco tempo, às 13h00, caiu a outra metade", explica.Há ainda uma outra zona desta N243 que também ruiu parcialmente, no sentido Monforte-Elvas.