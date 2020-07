Estudo diz que ver pornografia "enfraquece" ereções durante o sexo

Em estudo da universidade da Antuérpia identificou uma ligação entre a quantidade de pornografia que os homens consomem e os problemas que eventualmente possam apresentar quanto ao seu desempenho sexual.

Participaram mais de 3200 homens europeus no estudo, respondendo a mais de 118 perguntas sobre as suas vidas sexuais e os seus hábitos de consumo de pornografia. "Na nossa amostra. Verificámos que os homens consomem muita pornografia, em média 70 minutos por semana, entre 5 a 15 minutos de cada vez", explica o professor Gunter de Win, responsável pelo estudo.

A surpresa veio nos dados que mostram que os homens que consumiam mais pornografia também eram os que reportavam algum género de dificuldade em manter uma ereção durante a relação sexual.

Cerca de 23% dos homens abaixo dos 35 anos que consomem pornografia pelo menos uma vez por semana admitiam problemas. "Foi um número bem mais alto do que esperávamos. Descobrimos que há uma relação significativa entres o tempo passado a ver pornografia e o aumento de problemas de disfunção erétil na relação com um parceiro", comenta o responsável pela investigação ao Medical Express.

Segundo os dados, 90% dos homens consumidores de pornografia só veem as partes que mais lhe interessam nos vídeos pornográficos e só 65% dos participantes no estudo consideravam que o sexo com um parceiro era mais excitante do que ver um filme pornográfico.

O estudo também concluiu que os consumidores habituais de conteúdo para adultos ganham uma vontade "crescente" por conteúdos sexuais "mais extremos" conforme o consumo de pornografia aumenta.

O estudo verificou que o consumo ‘exagerado’ de pornografia está também ligado a problemas de vício em conteúdos para adultos. "Ainda há muito trabalho a fazer nesta área para apurar as razões para determinados comportamentos", adianta o investigador. 20% dos participantes assume que há um aumento de expectativas cada vez que visitam sites pornográficos.

"Acreditamos que os problemas de disfunção erétil associados ao consumo de pornografia têm origem na falta de excitação que o consumo de determinados conteúdos causa", finaliza o professor de Win.

Está já planeado um a investigação para apurar os efeitos do consumo de conteúdos pornográficos na vida sexual das mulheres.