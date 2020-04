Estudo prevê fim da pandemia de coronavírus em Portugal a 100% a 18 de julho

Desde que a pandemia de coronavírus emergiu no mundo, tendo já chegado a 193 países e territórios, que as dúvidas são mais que muitas face às escassas certezas.Se há apenas uma semana a dúvida era quando regressaríamos ao normal, ou a um novo normal, a dúvida que paira agora entre todos é quando tudo isto terá um fim.Um estudo inovador realizado por uma equipa de cientistas de dados de Singapura prevê que a pandemia possa terminar o seu ciclo de vida, a 100%, até dezembro deste ano. O mesmo estudo dá ainda previsões, baseadas em estatísticas, de quando chegará ao fim a pandemia em cada país.No caso português, especificamente, o estudo da Universidade de Tecnologia e Design de Singapura, aponta que o surto chegue ao fim a 100% no dia 18 de julho."As previsões foram puramente motivadas pela curiosidade pessoal sobre quando a COVID-19 terminará em Singapura, onde vivemos e noutros países", disse Luo, diretor do Laboratório de Inovação Orientado a Dados e chefe do trabalho da pesquisa."A estimativa das datas de término tem sido subconsciente para a maioria das pessoas, pois é necessária mentalmente e é uma parte essencial do planeamento durante a pandemia da COVID-19, mas também é naturalmente difícil de ser bem feita devido à incerteza do futuro", destacou Luo.As previsões são apenas baseadas nos dados disponíveis até ao momento, por isso nada garante que correspondam com o que virá a acontecer no futuro, tal como salvaguarda o site onde estes dados estão disponíveis . "As previsões são incertas por natureza", lê-se no final das previsões.

