Estudo revela que fumar também afeta o cérebro

Fumar não prejudica só os pulmões. Pode causar, também, danos no cérebro. Esta é, pelo menos, a conclusão de um estudo publicado no início ano, na revista científica Biological Psychiatry.



No estudo, realizado por investigadores da Escola de Medicina da Universidade de Washington (WashUMed), participaram 32.094 pessoas, de ascendência europeia, constantes do banco de dados UK Biobank. Para a elaboração desta investigação, foram analisadas tomografias cerebrais, histórico de tabagismo e o risco genético dos participantes.



Uma das principais conclusões do estudo foi que, aqueles que fumavam um maço por dia, tinham atividade cerebral diminuida, quando comparada com os que nunca fumaram ou fumaram menos de 100 cigarros no total. A cada ano adicional de tabagismo, a redução foi maior.



O estudo da WashUMed explica o porquê de os idosos que fumam correrem maior risco de desenvolver Alzheimer e outras demências.



"As pessoas que fumam têm maior probabilidade de ter deterioração na substância cinzenta e branca, o que fornece uma possível explicação para a razão pela qual 14% dos casos globais de doença de Alzheimer podem ser atribuídos ao tabagismo", é possível ler-se no estudo.



Os investigadores admitem que o envelhecimento está ligado a uma redução gradual da capacidade cerebral. E alertam, agora, para o facto deste estudo mostrar que fumar acelera esse processo.



Deixar de fumar, acredita a WashUMed, pode prevenir a perda de tecido cerebral adicional. No entanto, a redução não pode ser revertida.



À estação de TV Fox News, o neurocirurgião, Brett Osborn, explicou que as regiões do cérebro mais afetadas pelo tabagismo são o córtex frontal (envolvido na função executiva, entrada de memória e humor), cerebelo (coordenação), corpo caloso (ponte de informação entre os dois hemisférios) e amígdala (resposta emocional e memória).