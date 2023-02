Estudos de pílula para homens com bons resultados em ratinhos

A criação de uma pílula masculina para impedir a gravidez está há décadas em projeto e uma equipa de cientistas norte-americanos diz que um novo estudo traz novas promessas: ao travar uma enzima que permite a mobilidade dos espermatozóides, os ratinhos ficaram temporariamente inférteis, de acordo com o Público.



A enzima é conhecida como SAC, é um mensageiro que temos em quase todas as células do corpo, mas que é essencial para a mobilidade e a maturação dos espermatozóides.



Os resultados do estudo em ratinhos foram publicados na revista científica Nature e de acordo com os autores, a pílula podia ser utilizada "pouco antes do sexo, apenas quando necessário".



Nos dias de hoje, as únicas opções de contracetivos masculinos são preservativos ou vasectomia. Desde 1970 que são feitos ensaios clínicos para testar novos contracetivos para os homens, mas devido aos efeitos secundários ou a eficácia dos produtos não têm permitido um avanço.

Vários são os motivos para existir uma pílula masculina. Inicialmente, no que diz respeito a relações heterossexuais reduziria a responsabilidade da contraceção feminina e, acrescentaria, nos homens outra opção com mais fiabilidade do que os preservativos e as vasectomias.



"A contraceção masculina aumentaria a segurança dos homens que não pretendem gravidez das parceiras e não queiram usar preservativo. Por outro lado, seria uma opção para casais em que a mulher tem alguma patologia e apresenta contra-indicações para alguns", esclarece Carla Tovim Rodrigues, especialista em contraceção.