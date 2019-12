Jackpot de 25 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões. Em Portugal saíram seis quartos prémios

Não há totalistas no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira. Para Portugal vêm seis quartos prémios no valor de cerca de três mil euros.



No sorteio da próxima terça-feira está previsto um jackpot de 25 milhões de euros. No sorteio desta sexta-feira estava em jogo um jackpot de 17 milhões de euros.





O código vencedor do concurso 51/2019 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, é o

, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A chave vencedora é composta pelos númerosAs estrelas correspondem aos númerosesta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.