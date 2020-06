Jackpot do euromilhões engorda para 38 milhões de euros. Em Portugal saíram quatro quartos prémios

O euromilhões desta sexta-feira não teve totalistas engordando assim o jackpot para 38 milhões no sorteio da próxima terça-feira. Em Portugal saíram quatro quartos prémios no valor de 1.308,98 euros.



A

esta sexta-feira é:

Os números: 5, 14, 19, 24, 43



As estrelas:O código vencedor do concurso 25/2020 do M1lhão é o TZM 07675.