A chave do M1lhão, com o número

O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Setúbal.

Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.

O sorteio desta sexta-feira do Euromilhões não teve totalista. O prémio aumenta assim para os 143 milhões de euros no próximo sorteio.Em Portugal saíram dois segundos prémios no valor de 209.127,72 euros, cada.Consulte a chave sorteada:Números:Estrelas: