Europa e EUA na linha da frente para receber vacina da Pfizer contra a Covid-19

com a BioNTech previne 90% das infeções pelo novo coronavírus.

Ugur Sahin, CEO da BioNTech, citado pela Bloomberg, esta segunda-feira.

AstraZeneca; da

e Johnson & Johnson (Janssens); Sanofi e os britânicos da GlaxoSmithKline, bem como da biofarmacêutica germânica CureVac.

A Europa e os EUA estão na linha da frente para receber as primeiras doses da vacina experimental contra a covid-19 que está a ser desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech, refere a Bloomberg. Isto depois de terem sido divulgados os primeiros resultados sobre esta solução, que foram animadores.De acordo com a Bloomberg, os reguladores de ambos os lados do Atlântico estão a trabalhar para acelerar a avaliação da segurança e eficácia da vacina. Isto depois de a Pfizer ter anunciado, esta segunda-feira, que a vacina que está a desenvolver"Teremos de encontrar uma forma de distribuir a vacina de forma justa", afirmouHá já várias encomendas para a vacina da Pfizer. Enquanto a União Europeia pediu 200 milhões de doses (podendo comprar mais 100 milhões), o Japão encomendou 120 milhões de doses, os EUA querem 100 milhões de doses (com a opção de mais 500 milhões) e o Reino Unido outros 30 milhões, adianta a agências de notícias.Além da Pfizer, a Europa tem estado a fechar acordos com as outras farmacêuticas que estão nesta corrida à vacina contra a covid-19. É o caso daModernaNeste sentido, Portugal poderá vir a receber até seis vacinas diferentes até ao verão de 2021. Ao Negócios, o presidente do Infarmed afirmou, em setembro, que espera "ter em Portugal as primeiras doses da vacina entre o final deste ano e o princípio de 2021".