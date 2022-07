Ex-'Casa dos Segredos' Joana Longoria angaria dinheiro para idoso assaltado em Santa Maria da Feira

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' Joana Longoria angariou dinheiro através das redes sociais para o idoso que foi assaltado esta quarta-feira em Santa Maria da Feira e entregou-lhe pessoalmente. Como noticiaram o CM e a CMTV em primeira mão, Eduardo dos Santos ficou sem 1350 euros, após ter sido burlado por um casal que se fez passar por assistentes sociais e tirou o dinheiro das mãos do homem.O montante agora angariado pela ex-participante do reality-show ultrapassou o valor que Eduardo dos Santos, de 79 anos, tinha na sua posse no momento no assalto, e que se destinava a pagar o lar da mulher.Em lágrimas, Eduardo dos Santos agradeceu no instagram da 'influencer' a todos que contribuíram para a ajuda."Quase todo esse dinheiro era para pagar ao lar onde está a minha mulher. Preciso desse dinheiro e agora fiquei sem nada", lamentou ao Correio da Manhã o idoso. Inicialmente o homem relatou ter visto o casal armado com uma arma de fogo, situação que não se veio a verificar, apurou o CM.