Fardas da polícia belga à venda por 10 euros na Maia

Um agente da polícia belga de férias no Norte de Portugal encontrou um polo oficial da força de segurança do seu país à venda por 10 euros numa loja do concelho da Maia."Agora entendo porque tenho de esperar tanto pelas fardas. Os patrões compram as nossas roupas em Portugal!", ironizou um colega do agente, num grupo de polícias belgas no Facebook.De acordo com a Polícia Federal da Bélgica, citada pelo órgão de informação HLN, quem vender ou emprestar uniformes estará sujeito a processo disciplinar e criminal - penas de oito dias a um ano de prisão e multas de 50 a 50 mil euros.