Fidelidade compra os terrenos da antiga Feira Popular por 274 milhões de euros

Terrenos de Entrecampos foram a hasta pública esta quarta-feira, com três interessados.

Por Miguel Balança | 12:08

A companhia de Seguros Fidelidade comprou as três parcelas dos terrenos de Entrecampos, onde se situava a antiga Feira Popular de Lisboa, que foram a leilão esta quarta-feira. No total, a empresa vai pagar 274 milhões de euros.



Na hasta pública, que decorreu esta quarta-feira, foram vendidos os três terrenos.



Participaram no lelilão três candidatos, Fidelidade Property Europe SA, Dragon Method SA e MPEP- Properties Escritórios Portugal SA , mas foi a seguradora de capital chinês a arremetar os quatro terrenos, a Prcela A por 83,1 milhões de euros, o B1 por 88,3 milhões de euros e o B2 por 67,1 milhões de euros.