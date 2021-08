Filas de espera e receios: CMTV acompanha vacinação de jovens entre os 12 e os 15 anos em todo o País

Arrancou este fim de semana a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes entre os 12 e os 15 anos. A inoculação desta faixa etária foi dividida em dois fins de semana: 21 e 22 e 28 e 29 de agosto.

O coordenador da task force para a vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, revelou este sábado, em visita ao centro de vacinação de Alcabideche, em Cascais, que tinham sido inoculados cerca de 45 mil jovens até às 12h00. Gouveia e Melo disse ainda estar "emocionado" com a adesão.

A CMTV esteve esta manhã de Norte a Sul do País a acompanhar a vacinação dos jovens.

300 jovens entre os 12 e os 15 vacinados em Alcabideche

No centro de vacinação de Alcabideche, alguns pais tiveram que esperar algum tempo a fila até à entrada no espaço de vacinação. Já no interior, revelaram à CMTV que consideram a vacinação da Covid-19 essencial "não só por causa da escola, mas por causa de tudo o resto".

Alguns jovens revelaram que estiveram em casa durante alguns períodos do passado ano letivo devido a casos de coronavírus entre os colegas. No entanto, mostram-se preocupados e interessados na inoculação. "Temos que tomar a vacina senão o Covid-19 não acaba", revelou um dos adolescentes presentes no espaço.

Centro de vacinação em Braga prevê vacinar 7 mil este sábado

Em Braga, os jovens também aderiram em massa ao apelo da vacinação. O centro de vacinação prevê inocular cerca de 7 mil jovens só este sábado.

Ana Cláudia, mãe de David, de 13 anos, admitiu à CMTV que teve receio na hora de decidir sobre a vacinação do filho, sobretudo pelo menino se encontrar em "fase de desenvolvimento". A importância do gesto acabou por falar mais alto e David foi mesmo vacinado. A CMTV falou com o jovem após a inoculação, que admitiu algum receio com as agulhas. Ainda assim, o medo compensou. "Já não vou ter que fazer testes à Covid", afirmou entusiasmado.

1400 vacinados em Viseu este sábado

A vacinação decorreu a bom ritmo no centro de Viseu, onde está previsto vacinar cerca de 1400 menores entre os 12 e os 15 anos.

Simone, mãe de Tiago, confessou que a vacinação do filho antes do arranque do próximo ano letivo, em meados de Setembro era "um objectivo". Tal como outros jovens, Tiago também se mostrava nervoso enquanto aguardava a sua vez no interior do centro de vacinação.

Para este domingo está prevista a inoculação de mais 600 adolescentes só neste espaço.