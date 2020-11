Freguesia de Belém abdica das luzes de Natal para ajudar famílias carenciadas

A Junta de Freguesia de Belém em Lisboa vai voltar a abdicar das iluminações do Natal nas ruas para ajudar as famílias que estejam a passar dificuldades económicas.A freguesia vai voltar a ajudar as mais de 200 famílias carenciadas que ali vivem e investir cerca de 60 a 70 mil euros para apoiar estes agregados que estão a viver em maior dificuldade.Em declarações à rádio RFM, João Carvalhosa, da Junta de Freguesia de Belém, assumiu "prescindir das luzes de Natal, que é algo supérfluo, no valor de 30 mil euros, para ajudar famílias carenciadas".Este apoio entregue pela Junta varia entre o número de pessoas do agregado e é atribuído em cartão carregado com um valor entre os 100 euros e 800 euros.João Carvalhosa referiu ainda ao mesmo meio que os idosos são os mais carenciados e a precisar de ajuda financeira. "Há pessoas a viver com 200 euros por mês", referiu.