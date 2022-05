Funeral de Mário Mesquita decorre esta terça-feira em Lisboa

As cerimónias de Mário Mesquita decorrem esta segunda e terça-feira no Palácio da Foz, em Lisboa.O velório realiza-se esta segunda-feira, entre as 18h00 e as 22h00. Na terça-feira o funeral sairá às 15h00 rumo ao cemitério do Alto de S. João.Fundador do Partido Socialista, professor universitário e vice-presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), Mário Mesquita morreu esta sexta-feira aos 72 anos, vítima de crise cardíaca.Licenciado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, foi também jornalista, ocupando o cargo de diretor do ‘Diário de Notícias’ entre 1978 e 1986, e do ‘Diário de Lisboa’, de 1989 a 1990. Trabalhou ainda nos jornais ‘República’ e ‘Público’.