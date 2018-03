Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Gisele’ traz mau tempo para todo o País a partir de quarta-feira

Depressão está centrada a norte/noroeste dos Açores.

08:30

A depressão ‘Gisele’ vai trazer mau tempo para Portugal continental a partir de amanhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ‘Gisele’ está centrada a norte/noroeste dos Açores e deve deslocar-se depois para leste. As previsões apontam para chuva, por vezes forte, granizo e trovoada.



O vento deve também intensificar, em especial no Litoral e nas terras altas.



A partir da tarde de amanhã é esperado um aumento da agitação marítima em toda a Costa Ocidental, com ondas de quatro a cinco metros.