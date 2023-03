GNR e PSP terão novas viaturas nos próximos três anos num valor superior a 28 milhões de euros

A resolução que vai permitir a aquisição de veículos ligeiros para a Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública nos próximos três anos, num investimento superior a 28 milhões de euros, foi esta segunda-feira publicada em Diário da República.

A resolução autoriza a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) a realizar a despesa com a aquisição centralizada de veículos ligeiros para a PSP e GNR no valor 27,9 milhões de euros (mais IVAI) entre 2023 e 2025.

Com esta autorização, vão ser lançados os concursos para aquisição de veículos ligeiros para a PSP e GNR para os anos de 2023 a 2025 no âmbito da programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança e serviços do Ministério da Administração Interna (MAI), segundo o documento.