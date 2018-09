Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo contrata mais trinta inspetores da Educação

Lançamento do concurso para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência está previsto até ao fim de outubro.

09:09

O Ministério da Educação tem previsto, até ao final de outubro, o lançamento de um concurso para contratar 30 novos inspetores para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), revelou fonte oficial do Governo ao CM.



A IGEC é a entidade responsável por controlar e fiscalizar o funcionamento do sistema educativo pré-escolar, básico, secundário e superior, assim como os serviços e organismos do Ministério da Educação.



O número de funcionários da IGEC deverá aumentar numa altura em que também o número de processos disciplinares a docentes cresceu. Segundo o último relatório de atividades e autoavaliação da IGEC, foram abertos, no ano passado, 421 procedimentos de ação disciplinar , dos quais 419 a professores. O número corresponde quase ao dobro dos registados em 2016, ano em que foram implementadas 219 ações.



Ao CM, o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, sublinhou a importância da IGEC nas escolas para interpretar leis. "Muitas vezes, instauram-nos processos porque interpretámos mal a questão jurídica. Não é justo", disse.



