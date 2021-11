Graça Freitas sobre a Ómicron: "Não há motivo para alarme, mas temos de estar atentos"

A diretora-geral de Saúde adiantou à CMTV que "não há motivo para alarme, mas temos de estar alerta" sobre os novos casos da variante Ómicron em Portugal.



"Esta é uma variante de preocupação. Ela tem alguma competência porque já se conseguiu espalhar por vários países. Deve ser vigiada", sublinha Graça Freitas. "Ainda não sabemos três carateristicas: com que velocidade se consegue propagar; se é capaz de provocar doença grave e se ela escapa ou não ao nosso sistema imunitário e à vacinação".



Quanto à responsabilidade pelo adiamento ou não do jogo entre o Benfica e o Belenenses, a diretora-geral de Saúde refere que essa decisão cabe às entidades desportivas e não à saúde.



"O delegado de saúde decide sobre quem deve ser isolado ou não. As autoridades de saúde são autónomas nas suas decisões", acrescenta Graça Freitas. "A minha colega fez o que lhe compete".



Já sobre a testagem aos jogadores do Benfica, Graça Freitas refere que é apenas uma medida de precaução já que "os jogadores do Benfica não são contactos de risco".